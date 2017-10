L’éditeur Horizontal Software, jusqu’ici spécialisé dans les grands comptes, lance Keentalents, une solution SIRH destinée aux PME et aux ETI. Pré-paramétrée, Keentalents couvre un spectre métier très large pour répondre aux attentes des entreprises : recrutement – entretien – formation – carrière – rémunération. La modularité de la solution permet à chaque client de la déployer à son rythme en fonction de ses priorités et de son calendrier RH. La solution cloud-SaaS embarque également une base de données centralisée des salariés (interfacée avec les logiciels de paie) et un module de reporting RH qui permettent de connaître en temps réel les besoins des collaborateurs.

« Les dirigeants que nous avons rencontrés nous ont fait part de difficultés concrètes. Ils aimeraient donner plus de visibilité à leur marque employeur pour attirer les meilleurs candidats, ils souhaiteraient digitaliser leurs processus RH, notamment les entretiens professionnels dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle, et ils voudraient mieux anticiper les besoins de formation et d’évolution professionnelle de leurs collaborateurs pour éviter le départ de leurs ressources clés », explique dans un communiqué Michel Lai, directeur Business Unit Talent Acquisition & Management d’Horizontal Software.