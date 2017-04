Horizontal Software – qui est entré en bourse à la fin de l’année dernière avec un résultat mitigé – dévoile les résultats de son exercice 2016 qui se démarquent par une forte progression du chiffre d’affaires et par une chute du résultat d’exploitation encore plus sensible.

Les revenus consolidés atteignaient au 31 décembre 5,3 millions d’euros, en progression de 25,3%. La croissance a été portée le pôle Cloud SaaS qui enregistre un chiffre d’affaires de 3,3 millions d’euros, en croissance de 83,1% sur un an. Ce pôle représente donc 62% du chiffre d’affaires (contre 43% l’an dernier). La division Licence Client Serveur diminue progressivement conformément à la stratégie du groupe qui entend privilégier son modèle récurrent sur le Cloud-SaaS. Le recul est de 16,7%.

Les charges d’exploitation augmentent de 16,9% pour atteindre 8,3 millions d’euros, dont 2,1 millions d’euros d’achats et charges externes (+33,2%) et 5,1 millions d’euros de charges de personnel (+11,4%). Ce dernier post devrait toutefois connaître une progression plus soutenue cette année « compte tenu de la mise en œuvre d’investissements humains pour structurer la société en vue de sa croissance future », avertit l’éditeur de logiciels de gestion du capital humain. Cette augmentation des charges entraîne une chute du résultat d’exploitation (-38,5%) et du résultat net qui s’établit à -2,8 millions d’euros.

Au 31 décembre 2016, la situation financière d’Horizontal Software s’est nettement améliorée grâce aux 5,9 millions d’euros levés dans le cadre de l’introduction en bourse. Les fonds propres s’élèvent ainsi à 7,0 millions d’euros (contre 3,0 millions d’euros au 31 décembre 2015) et incluent 2,6 millions d’euros d’avances remboursables Oséo accordées par Bpifrance dans le cadre du programme ISI (Innovation Stratégique Industrielle) sur le projet Pajero. La trésorerie disponible atteint 4,3 millions d’euros contre 0,9 million d’euros fin 2015. La trésorerie nette de dettes financières s’élève à 3,4 millions d’euros au 31 décembre 2016 contre -0,4 million d’euros fin 2015.

Pour 2017, le groupe vise un nouvel exercice de croissance grâce à la montée en puissance de ses solutions SaaS sur ses secteurs cibles, le lancement d’une nouvelle offre concernant la gestion des temps des médecins, la transformation de sa base freemium en premium sur son offre SaaS-Apps (Yootalent) et la maîtrise de ses charges opérationnelles.

La société compte à fin avril 90 personnes (+15% par rapport au 31 décembre). Six personnes devraient encore être recrutées d’ici la fin du 1er semestre.