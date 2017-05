Comme annoncé lors de la présentation des résultats annuels, le 1er trimestre a été consacré par Horizontal Software au renforcement des équipes SaaS et SaaS-Apps et à l’optimisation des moyens de production avec pour objectif de réduire les délais de mise en production sur la partie SaaS et d’accélérer ainsi les facturations récurrentes. En se concentrant sur cette stratégie, nécessaire pour sa croissance future, le groupe a temporisé légèrement l’activité commerciale du 1er trimestre.

Le chiffre d’affaires ressort à 1,03 million d’euros contre 1,18 million d’euros au 1er trimestre 2016, en baisse de 13%. L’activité Cloud-SaaS a enregistré un chiffre d’affaires de 579.000 euros quasiment stable par rapport à l’an dernier qui se décompose en 205.000 euros de chiffre d’affaires récurrent (+7% en un an) et 374.000 euros de set-up (-5% par rapport au 1er trimestre 2016). Le pôle Licence Client-Serveur a poursuivi sa baisse programmée et enregistre un chiffre d’affaires de 447.000 euros contre 594.000 euros l’an dernier.

Le groupe confirme son objectif de croissance de chiffre d’affaires annuel.

Au 30 avril, Horizontal Software comptait 90 personnes (+15% par rapport au 31/12/2016). Six personnes seront encore recrutées avant la fin du 1er semestre. Tous les postes clés sont concernés : fonctions supports RH, Communication et CFO, postes R&D et Sales & Marketing.