A l’occasion de la conférence utilisateurs d’Hitachi qui se déroule à Las Vegas, le groupe japonais a annoncé qu’il regroupait ses activités stockage, datacenter, IoT (Insight Group) et Big Data (Pentaho) dans une nouvelle entreprise. Baptisée Vantara elle est destinée, indique un communiqué, « à fournir des solutions basées sur les données aux entreprises commerciales et industrielles » afin de capitaliser sur les capacités d’innovation d’Hitachi en matière de technologies opérationnelles (OT) et de technologies de l’information (IT).

Le conglomérat japonais souhaite en effet combiner son expérience dans l’OT (finance, collectivités publiques, fabrication, énergie et transport) avec ses offres IT (analytique, cloud, solutions d’infrastructures) en s’appuyant sur la data. « Hitachi Vantara marque un changement fondamental pour Hitachi alors que nous poursuivons notre vision d’une entreprise unifiée d’innovation sociale », explique dans le document le président et CEO du groupe japonais, Toshiaki Higashihara. « Hitachi aide depuis es années les clients à exploiter le pouvoir de leurs données pour soutenir de manière significative leurs activités commerciales. A présent que le monde est transformé par des outils et procédures numériques, nous rassemblons nos meilleures solutions digitales dans une nouvelle entreprise Hitachi afin d’offrir un impact exponentiel sur les activités de nos clients et de participer à l’amélioration de la société. La création de Vantara souligne l’engagement d’Hitachi à engager une collaboration créative avec nos clients et partenaires et à être un véritable partenaire innovant à l’ère de l’IoT. »

Hitachi Vantara va se consacrer au développement de solutions de gestion et d’analyse des données incluant stockage, infrastructures, logiciels d’intégration et d’analyse des données (Pentaho), logiciels et services en matière de datacenters intelligents, services de co-création et de plateformes IoT etc. Le fabricant annonce d’ailleurs le lancement de Lumada 2.0, sa première offre commerciale de plateforme IoT qui peut être déployée au choix sur site ou dans le cloud pour supporter les déploiements IoT aussi bien au cœur qu’à la périphérie du réseau.

Hitachi Vantara vise les entreprises du Fortune 500 opérant dans les domaines de l’industrie, de la finance et de l’assurance, des agences gouvernementales, de la fabrication, des télécoms, et des transports.