Hitachi Data Systems va licencier plus d’une centaine de salariés de son siège de Santa Clara. En revanche, la filiale d’Hitachi spécialisée dans le stockage indique qu’elle va ouvrir 300 postes dans le cadre d’un basculement des solutions traditionnelles pour datacenter vers des nouveaux usages tels que le cloud et l’IoT. « Nous migrons énergiquement vers l’IoT, le cloud et les services. C’est pourquoi il y a un peu de recalibrage », a expliqué à nos confrères de CRN le Chief Technology Strategist d’HDS, Greg Knieriemen. Ce dernier a précisé que les recrutements de nouveaux profils dépassaient largement le nombre de licenciements. « L’an dernier nous avons recruté plus de 1.200 personnes et nous avons actuellement 300 postes ouverts. Ces ouvertures concernent l’IoT, le cloud, la gestion des contenus, les services et l’analytique », a précisé Greg Knieriemen.

Ce sont très précisément 118 postes qui seront supprimés en californie indique un document transmis au Département du développement de l’emploi de Californie, lequel exige d’être averti deux mois à l’avance des licenciements de masse. On ne soit pas si d’autres Etats ou d’autres pays sont également affectés.

HDS participe depuis 2013 avec sa maison-mère au Global OTP (Global Office of Technology of Planning) qui regroupe un certain nombre d’initiatives concernant le stockage et le programme Smart City d’Hitachi afin de développer des solutions spécifiques pour des secteurs tels que la finance et l’énergie. C’est dans ce cadre qu’HDS a fait en 2015 l’acquisition du spécialiste de la BI et de l’analytique open source Pentaho,