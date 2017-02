L’éditeur belge de logiciels de partage de documents Nomadesk vient d’être racheté par son compatriote UnifiedPost, spécialisé dans l’optimisation des flux de factures, des documents administratifs et de l’e-paiement. Selon nos confrères de Datanews, qui rapportent l’information, l’opération s’est faite dans la plus grande discrétion. Les conditions financières ne sont bien entendu pas précisées.

Basé à Gand (Flandre-Orientale), disposant d’un autre siège à Atlanta (Géorgie, USA), Nomadesk était était contrôlé jusqu’à présent par GIMV (Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen), un investisseur belge également présent en France, aux Pays-Bas et en Allemagne.

Basé à La Hulpe (Brabant Wallon), UnifiedPost a levé récemment 10 millions d’euros pour réaliser des « rachats stratégiques ». L’entreprise, qui dispose de filiales aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Roumanie, compte des entreprises comme Swift, Thomson Reuters, Manpower et Roche parmi ses clients. Elle revendique plus de 250 employés, 50.000 utilisateurs dans le monde ainsi que le traitement de plus de 200 millions de documents par an.