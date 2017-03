« AVG, ce n’est pas qu’un antivirus diffusé plus ou moins gratuitement auprès d’une clientèle de particuliers ». C’est ce que martèle Alain Takahashi, directeur général de l’importateur lyonnais Hermitage Solutions, spécialisé dans les solutions de sécurité. Depuis que sa société a repris la distribution de la marque AVG fin 2015, après que celle-ci a fermé sa filiale en France, il s’efforce d’expliquer à sa clientèle de revendeurs qu’AVG propose aussi une solution aboutie de gestion des postes de travail pouvant s’intégrer dans un modèle de services managés, dispose de produits spécifiques pour les entreprises et est capable d’accorder des niveaux de remises pouvant atteindre 40% pour les partenaires.

De fait, extrapolant ses méthodes de commercialisation aux particuliers, beaucoup associent AVG à gratuit et passent à côté de l’opportunité que représente la marque pour le réseau de distribution. Alain Takahashi rappelle que lors de son rachat pour 1,3 milliard de dollars par Avast à l’automne dernier, AVG réalisait pourtant 450 M€ de chiffre d’affaires, dont 20% sur le segment entreprise. Et d’ajouter que, contrairement à beaucoup de ses concurrents, la société croulait sous les bénéfices.

En France, malgré cette image de pourvoyeuse de produit gratuit qui lui colle à la peau, la marque se vend pour plus d’un million d’euro de licences AVG aux entreprises et a su fidéliser un réseau de 400 partenaires actifs. Un réseau dont a hérité Hermitage Solutions en contractualisant avec la marque (sur le segment entreprises) et qu’il s’emploie désormais à développer. Pour cela, il mise sur l’essor des souscriptions et notamment sur celui de d’AVG Managed Workplace, sa plateforme de gestion des postes de travail. Avec ses fonctions de survaillance réseau, de gestion des patch, d’automatisation des tâches de résolution de problèmes, de gestion de la sécurité et ses tableaux de bords, celle-ci est capable de rivaliser avec des solutions plus installées telles que Kaseya, GFI Mak, Landesk… Disponible en mode abonnement à patir du cloud AVG ou à partir d’une infrastructure hébergée localement, l’offre reste encore peu diffusée en France. Mais Alain Takahashi ne doute pas qu’elle se développera à mesure que les partenaires basculeront dans un modèle de contrats de services forfaitisés (services managés).

Par ailleurs distributeur de marques telles que Sophos, Tripwire, Ivanti ou Scale Computing en France, Hermitage Solutions réalise approximativement 7 M€ de chiffre d’affaires annuel avec 21 personnes et table sur une croissance supérieure à 20% cette année, tirée notamment par « l’effet GDPR ».