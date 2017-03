Affichant une croissance organique cumulée de 30% sur les deux dernières années, le groupe Helpline prévoit d’atteindre, à horizon 2020, un effectif de 3.500 salariés et un chiffre d’affaires de 220 millions d’euros, réalisé autour du service desk, de l’optimisation des infrastructures IT et de l’accompagnement au changement des directions métiers. Des activités, respectivement, portées par ses entités Helpline, ExperTeam et SeeQualis. L’entreprise inaugurera deux nouvelles implantations en France, à Lyon et Nantes, qui s’ajouteront aux sept autres sites du groupe en France et en Europe. Chacun de ces établissements, qui regrouperont des activités commerciales et opérationnelles, accueillera 100 nouveaux collaborateurs dès 2017 indique Helpline dans un communiqué.

« Grâce à nos trois pôles d’activité, complémentaires, soutenus par nos entités Helpline, ExperTeam et SeeQualis, nous disposons d’une expertise très complète, en matière d’accompagnement des entreprises dans leur transformation digitale. Tout l’intérêt, pour nos clients, réside dans la capacité de chacune de ces entités de répondre, en toute autonomie, à leurs besoins spécifiques dans leurs domaines d’expertises, et aussi d’intervenir, ensemble, avec un pilotage centralisé lorsque les sujets sont transverses », commente dans le communiqué Bernard Lewis, directeur général du groupe.