Hardis Group annonce l’acquisition de deux intégrateurs Salesforce : Bluetis et de Synefo. Le premier, créé en 2013 à Mérignac, compte 8 collaborateurs. Le second, fondé en 2012 et situé Montrouge (Hauts de Seine), emploie 21 personnes. Ce rachat permet à Hardis de rejoindre le top 10 des intégrateurs Salesforce en France et de viser d’ici à la fin de l’année un effectif total de 50 collaborateurs spécialisés sur les principales solutions et outils proposés par Salesforce.

Cette opération constitue une étape importante dans la stratégie de l’entreprise, initiée en 2016, de proposer des services d’intégration, de développement d’applications métiers et de composants logiciels capitalisant sur les solutions et la plateforme de développement cloud de Salesforce. Elle permet également à Hardis Group d’étendre sa couverture géographique, avec une nouvelle agence qui servira le grand Sud-Ouest de la France, en complément de sa présence en Rhône-Alpes (Grenoble et Lyon), région parisienne (Paris La Défense), Bretagne (Nantes) et dans le Nord (Lille).

En 2016, Hardis Group a souhaité compléter ses services de développement d’applications (en technologies web et mobile) et d’hébergement en cloud privé, avec de nouvelles offres autour des solutions cloud leaders du marché, AWS et Salesforce. Objectif : capitaliser sur des composants cloud prêts à l’emploi pour offrir plus d’agilité et industrialiser la mise en production d’applications métiers front office, notamment dans les secteurs de la distribution, de l’assurance, de la prestation logistique, ou encore de l’énergie et du BTP.

« En 2016, nous avons formé et recruté en interne une quinzaine d’experts de la plateforme Salesforce. En parallèle, nous avons examiné l’opportunité de réaliser une croissance externe et nous sommes rapprochés de Salesforce France pour mettre en place une stratégie et un plan d’action commercial », explique Nicolas Odet, directeur général de Hardis Group dans un communiqué.

Outre les services d’intégration, fort de son expertise en édition de logiciels, Hardis Group a également pour ambition de développer des composants logiciels qui seront notamment disponibles via l’AppExchange en mode SaaS. Et, à moyen terme, de co-construire de nouveaux modèles économiques.