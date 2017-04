L’ESN et éditeur de logiciels Hardis Group a publié des résultats en forte progression pour l’année 2016. Le chiffre d’affaires enregistre une croissance de 21 % pour atteindre 83,3 millions d’euros, contre 68,8 millions en 2015 (75 millions étaient prévus début 2016). Le bénéfice d’exploitation progresse de 57 %, s’établissant à 6,6 millions, contre 4,2 millions en 2015.

Avec un chiffre d’affaires de 56,2 millions d’euros, les services représentent un peu plus de 67 % des revenus du groupe. Le Business Consulting) fait un bond de 44 %, suivi par les services autour du cloud (Cloud Solutions) et les services de développement applicatif et d’intégration de progiciels (Business Applications), qui ont respectivement progressé de 33 % et 20 %.

L’activité d’éditeur de solutions pour la logistique (Reflex Solutions) enregistre quant à elle une croissance de 20 %. Elle contribue à hauteur de 30,1 millions d’euros au chiffre d’affaires global, dont 27 % à l’international (contre un peu plus de 18 % en 2015). Sur ce point, l’année 2016 a été marquée par le déploiement de Reflex en Europe de l’Est (Pologne, Russie, Roumanie…) et par la signature d’un accord de partenariat avec un intégrateur aux Pays-Bas.

Les ventes de licences de la plateforme historique de développement Adelia comptent, quant à elles, pour près de 2,6 millions d’euros.

De leur côté, les effectifs sont passés de 720 à 850 collaborateurs depuis fin 2015, soit une hausse de 18 %.

« Ces résultats valident les axes de transformation que nous avons définis depuis 2012, visant à apporter plus de valeur à nos clients dans le cadre de leur transformation numérique », indique dans un communiqué Nicolas Odet, directeur général d’Hardis Group. Ces axes sont structurés autour de plusieurs initiatives menées en parallèle : le renforcement des expertises sectorielles sur les marchés cibles de l’entreprise (assurance, distribution, industrie, prestataires logistiques), l’intensification des synergies entre ses différents domaines d’activités stratégiques (Business Consulting, Business Applications, Cloud Solutions et Reflex Solutions), le développement de nouvelles méthodes d’accompagnement (conseil en transformation numérique, co-création, co-innovation, méthodes agiles, devops…), le développement des compétences, la mobilité interne ou encore les incitations à la prise d’initiative de ses collaborateurs comme moteur d’innovation et de transformation interne.

Pour 2017, Hardis Group a un objectif de chiffre d’affaires de 95 millions d’euros (ce qui représente un an d’avance sur le plan triennal « Hardis Group 2018, c’est nous ! ») et cible un résultat d’exploitation inchangé de 7%. Pour y parvenir, l’entreprise mise sur un accroissement des projets impliquant plusieurs activités ainsi que sur une intensification des partenariats technologiques et des initiatives portées par les collaborateurs autour de la transformation digitale (AWS, data intelligence, blockchain, IoT, drones…). En parallèle, le groupe souhaite poursuivre le développement de ses activités à l’international (notamment en Espagne, en Suisse et au Benelux), tout en renforçant son maillage en France, avec l’implantation de ses activités Business Consulting et Business Applications à Lille et à Bordeaux. « 2017 sera également l’année de la montée en puissance de projets d’intégration de plateformes clés pour les activités de nos clients, notamment SalesForce », conclut Nicolas Odet.