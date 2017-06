Hardis Group ouvre une filiale en Espagne. Basé à Madrid, Hardis Group Iberia commercialisera et déploiera la suite Reflex de gestion logistique des entrepôts et magasins sur le territoire espagnol et au Portugal.

L’ESN et éditeur de logiciels, qui ambitionne de devenir un leader européen sur ce marché, veut profiter de la très forte croissance de la logistique en Espagne. « Quatre raisons expliquent notre décision : plusieurs dizaines d’activités clients sont d’ores et déjà gérées avec Reflex en Espagne, notre plateforme de développement Adelia y est commercialisée depuis 15 ans, le marché est extrêmement dynamique et nous comptons, à terme, développer d’autres activités autour de la digitalisation de la supply chain et de la plateforme CRM Salesforce », explique dans un communiqué Yvan Coutaz, directeur général adjoint d’Hardis Group.

Le groupe vise tout particulièrement les secteurs de la prestation logistique (3PL), des biens de grande consommation (FMCG), du e-commerce et de la distribution. « Développée selon les derniers standards du web (HTML5, java-script et CSS3) et accessible avec un simple navigateur internet, Reflex Web est très bien positionnée pour répondre aux besoins des logisticiens espagnols », affirme Cécile Arnaud directrice du développement international de Reflex.

Hardis Group compte atteindre rapidement une taille critique en termes de capacités de commercialisation, d’intégration et de support local de la solution. Un plan de mobilité interne et de recrutements est en cours pour mettre en place des équipes composées de consultants WMS (gestion des entrepôts), directeurs de projet, chefs de projet informatiques bilingues, aussi bien en France qu’en Espagne.