Hardis Group annonce la création d’une agence spécialisée « retail et assurance » à Lille. Avec cette nouvelle implantation, l’entreprise de conseil, de services numériques et éditeur de logiciels poursuit un double objectif : proposer un accompagnement de proximité aux acteurs de l’assurance, de la distribution ainsi qu’aux prestataires logistiques, dans leur mutation vers l’omnicanal et la transformation de leurs systèmes d’information ; et collaborer avec ses clients, notamment ceux équipés de sa suite logicielle d’exécution logistique Reflex, afin de développer avec eux de nouvelles solutions digitales dans le but d’améliorer leur compétitivité.

La création de ce nouveau centre d’expertise régional s’inscrit dans la continuité de la stratégie du groupe d’imaginer de nouvelles solutions et, à moyen terme, de co-construire avec ses clients de nouveaux business models, en s’appuyant notamment sur les plateformes cloud Salesforce, Amazon Web Services, Google et Microsoft Azure. « Ces plateformes nous permettent d’offrir à nos clients plus d’agilité et d’industrialiser la mise en production de nouveaux composants métiers, notamment dans les domaines de la gestion de la relation client, du commerce omnicanal et de la logistique, de la valorisation des données ou encore de l’analyse prédictive », explique dans un communiqué le directeur général, Nicolas Odet.

Hardis Group confie la direction de cette nouvelle agence à Florence Jeanty, qui bénéficie de 25 ans d’expérience en développement des ventes et en management, dans le secteur de l’informatique BtoB et auprès des grands donneurs d’ordre régionaux. Elle a notamment occupé des postes de direction commerciale chez CIM, éditeur de progiciels pour l’assurance de personnes, ou au sein de sociétés de services telles que Sogeti, IBM ou encore Cap Gemini. Florence Jeanty a commencé sa carrière en tant qu’ingénieure commerciale chez Bull. Elle est titulaire d’un diplôme d’ingénieur délivré par Polytech Lille.