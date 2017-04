Hardis Group annonce la nomination de Nicolas Gallée au poste de directeur Business Consulting. Il remplace Emmanuel Craipeau qui a rejoint l’EATP (Ecole d’application aux métiers des travaux publics) en tant que directeur au mois d’août dernier. Celui-ci aura occupé son poste pendant moins d’un an.

Domaine d’activité stratégique de l’ESN et éditeur de logiciels, l’activité Business Consulting regroupe les activités de conseil en innovation, transformation digitale, transformation des organisations et des métiers, transformation des systèmes d’information, ainsi que les activités de pilotage de projets et d’assistance à maitrise d’ouvrage.

Agé de 42 ans, Nicolas Gallée bénéficie de plus de 15 ans d’expérience à des postes de direction opérationnelle ou de conseil en organisation. Sous la responsabilité directe d’Yvan Coutaz, directeur général adjoint, il a pour mission de poursuivre le développement des activités de conseil à forte valeur ajoutée sur ses marchés cibles (assurance, logistique, distribution, industrie et services), en renforçant notamment l’axe « innovation et digital ». En parallèle, tout comme les autres directeurs de DAS, il sera chargé de poursuivre la mise en œuvre de synergies cross-activités au sein du groupe et de contribuer aux différentes initiatives de transformation du plan stratégique « Hardis Group 2018, c’est nous ! ».

Depuis 2008, Nicolas Gallée était Partner au sein du cabinet de conseil Lasce Associates, cabinet de conseil en management, spécialisé dans la performance des organisations, la gestion de projets complexes, et la compétitivité industrielle et logistique. Auparavant, il a travaillé six ans pour le groupe de logistique international Gefco, d’abord en tant que responsable gestion administration et performance, puis comme responsable du business développement des activités au Mercosur. Nicolas Gallée a démarré sa carrière en tant que consultant en supply chain et organisation au sein du Cabinet Newton Vaureal.

Nicolas Gallée est diplômé de l’INSA Strasbourg (promotion 1999) et d’un master spécialisé en supply chain obtenu à l’ESSEC en 2000. Il a suivi, en 2016, le Cycle des hautes études pour le développement économique (CHEDE) de l’Institut de la gestion publique et du développement économique (IGPDE).