La guerre des prix dans le cloud s’est déplacée des machines virtuelles vers le stockage objet indique 451 Research dans sa dernière analyse des prix du nuage. On se rappelle de la salve des baisses de prix enclenchée par AWS, aussitôt imité par Google et Microsoft. A présent le champ de bataille a changé d’endroit et ce sont les spécialistes du stockage objet qui mènent l’offensive dans le cloud affirme le cabinet d’analyse, qui constate une baisse des prix de 14% au cours des douze derniers mois. En comparaison, le coût des VM n’a baissé que de 5% sur la période.

L’offensive a débuté au troisième trimestre 2016 lorsque IBM a révisé à la baisse les tarifs de son offre SoftLayer. Google, AWS et ensuite Microsoft on fait de même. « Les grands fournisseurs de cloud semblent vouloir répondre du tac au tac en réduisant les prix du stockage objet afin de ne pas être perçus comme trop chers », explique dans un communiqué Jean Atelsek, de la Digital Economic Unit de 451 Research. « C’est la première fois que la guerre des prix se déplace en dehors du calcul. Cela indique que le stockage objet entre dans la pratique courante. »

L’analyste indique toutefois que si la baisse des prix est une bonne nouvelle pour les acheteurs de services cloud, ces derniers sont désormais confrontés à un nouveau degré de complexité lorsqu’il s’agit de comparer les différents fournisseurs.

451 Research prédit par ailleurs que les autres services, particulièrement les bases de données, vont suivre une trajectoire identique au cours des 18 prochains mois.