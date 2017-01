A l’issue du troisième trimestre, Groupe Open avait revu ses objectifs annuels à la hausse et tablait sur un chiffre d’affaires supérieur à 300 millions d’euros, ainsi que sur une très forte augmentation de son résultat. Pour le résultat, on devra attendre la publication du bilan annuel prévu le 16 mars.

Concernant le chiffre d’affaires, l’objectif est atteint puisqu’il s’établit à 304,7 millions d’euros, soit une croissance de 7,9%, dont 6,2% en organique

« Ces résultats se positionnent toujours comme bien supérieurs à ceux du marché, dont les estimations affichent une croissance de +2,5% sur le secteur des entreprises de conseils et services », insiste l’ESN dans un communiqué.

En France, le groupe affiche une progression de 9,1%, dont 7,3% en organique. Le chiffre d’affaires s’établit ainsi à 281,9 millions d’euros. La croissance s’y réalise essentiellement dans les secteurs de l’énergie, des services & transports et de la banque/assurance/finance pour lesquels Groupe Open explique avoir remporté des contrats significatifs. Le secteur public, qui accélère sa mue digitale, devrait représenter pour la société en 2017 « un potentiel de croissance considérable ».

L’effectif productif de Groupe Open atteint 3.600 personnes, grâce à l’intégration de plus de 850 nouveaux collaborateurs en 2016.

Pour motiver le management de l’entreprise, l’ESN va l’associer aux résultats en lui attribuant des actions ordinaires et préférentielles gratuites.

Cette attribution, soumise à des conditions de présence et de performance à échéance décembre 2019, pourrait déboucher sur la création ou l’attribution de 381.182 actions, soit 4,4% du capital.

L’année 2016 marquait la première étape du plan stratégique 2020, lequel a pour objectif 500 millions d’euros de chiffre d’affaires et un résultat opérationnel courant de 10%. La croissance organique enregistrée sera renforcée par de prochaines acquisitions qui devraient se concrétiser dès 2017.