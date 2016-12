LDLC a pris de l’ampleur. Après notamment l’acquisition de Materiel.net le groupe de Laurent de la Clergerie (qui va bientôt intégrer son nouveau siège de Limonest près de Lyon) a atteint les caps des 700 salariés et des 500 millions d’euros de chiffre d’affaires. Des caps qui ont décidé le distributeur a muscler sa direction. Trois nouvelles fonctions ont été crées, celles de directeur général des achats et logistiques, de directeur des services d’information, et de directeur commercial de la branche LDLC.pro, confiées respectivement à Pascal Dahan, Laurence Lacombe et Philippe Nabet.

Âgé de 53 ans, Pascal Dahan a rejoint le groupe début octobre afin de développer la stratégie d’achats et logistique suite au rachat de Materiel.net. Ces 2 dernières années, il a occupé chez Exertis France le poste de directeur du développement et des achats après avoir été brièvement consultant en management de transition. Auparavant, il avait été directeur général adjoint du grossiste Banque Magnétique, puis directeur général adjoint en charge des achats pour toutes les enseignes du groupe chez RueduCommerce.com. Diplômé de l’université de Toulouse en LEA Allemand et Anglais, il a débuté sa carrière en occupant durant 7 années le poste de directeur général adjoint vente chez ISA France.

Âgée de 37 ans, ingénieur diplômée de l’ INSA en 2003, Laurence Lacombe a rejoint le groupe en tant que DSI pour diriger à la fois le secteur logiciel/développement et la partie technique/architecture. Elle est de retour en région Rhône-Alpes après 2 ans passés à Bordeaux comme chargée de mission et directrice du pilotage DSI chez Cdiscount. Auparavant, Laurence Lacombe a occupé le poste de directrice de projets e-commerce chez SQLI Lyon où elle a mené des missions pour de grands groupes (luxe, alimentaire…). Elle a débuté sa carrière dans le groupe Casino où elle a occupé différents postes, notamment ceux de chef de projet, responsable de l’équipe IT Achats et Qualité et directrice de projet.

Âgé de 44 ans, diplômé de l’école supérieur de commerce ESDES et de la faculté Lyon 2, Philippe Nabet se voit confier la structure commerciale LDLC.pro avec pour objectif d’atteindre les 300 millions d’euros à l’horizon 202. Il a rejoint le groupe LDLC fin 2010 au sein de la filiale Anikop. Philippe Nabet a débuté sa carrière en tant que directeur commercial et marketing Europe du Sud du spécialiste de l’abonnement Swets Information Services avant de créer PHN Conseil, un cabinet spécialisé dans le coaching, le conseil et la formation en efficacité commerciale.