En l’espace d’un an, le Groupe Emplio a réussi exploit de doubler son volume d’affaires, passant de 13,5 M€ à près de 27 M€ de chiffre consolidé. Une prouesse qui résulte à la fois d’une solide croissance organique – de l’ordre de 15% – et surtout d’une improbable succession d’opérations de croissance externe. Sur l’année écoulée, l’intégrateur et éditeur de logiciel de gestion en a ainsi mené à leur terme pas moins de six, dont celle du groupe Initiativ qui, avec ses trois filiales Solidd, Gesway et Progib, pèse à lui-seul 5,4 M€ de chiffre d’affaires annuel. Ces six opérations lui ont permis de se renforcer sur ses trois métiers historiques : l’intégration de logiciels de gestion, l’intégration d’infrastructures systèmes, réseaux et télécom, et l’édition de logiciels.

Les rachats en fin d’année des fonds de commerce Divalto des nantais Pygram et Makasoft sont ainsi venus gonfler l’activité de son navire amiral Variopositif, principal intégrateur des solutions Divalto. Egalement intégrateur e-commerce (Prestashop, Magento, Drupal), Variopositif a réalisé près de 10 M€ de chiffre d’affaires en 2016 avec quelque 100 collaborateurs.

Autres acquisitions de 2016 : l’intégrateur télécom 2SCom et sa maison mère Inicom, qui ont été intégrés par VDIS, sa filiale regroupant ses activités de négoce, d’intégration et de maintenance de systèmes & réseaux. Avec Innovasys, autre filiale du groupe (orientée infogérance) qu’elle vient d’absorber, VDIS pèse désormais près de 6 M€ de chiffre d’affaires annuel. Elle gère et maintient 80.000 terminaux et postes de travail. Solidd, orienté infrastructures et hébergement, devrait être absorbée à son tour par VDIS dans le courant du premier semestre et lui apporter 1,5 M€ de revenus supplémentaires.

Enfin, Gesway et Progib sont venus renforcer son pôle édition de logiciels, déjà constitué d’Emplitude, éditeur de sa solution historique de SAV Divalto, et d’ACK, éditeur de la solution de gestion terminaux point de vente Hibiscus, racheté au début de l’année 2016. Avec ses 2,5 M€ de CA annuel, ACK constitue la deuxième principale acquisition du groupe en 2016. Gesway et Progib édite tous les deux des solutions de gestion destinées aux métiers du second œuvre du bâtiment, du SAV, de la maintenance, etc. Les solutions du premier sont basée sur la technologie Microsoft et celle du second sur celle de Divalto. À eux deux, ils apportent 3,7 M€ de revenus annuels supplémentaires.