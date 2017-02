Grand nettoyage en cours chez FireEye. En mai dernier, le président et CEO de l’éditeur de solutions de cybersécurité, Dave DeWalt, cédait sa place à Kevin Mandia, le fondateur de Mandiant, société rachetée par FireEye en décembre 2013 pour un milliard de dollars. Dave DeWalt conservait toutefois un rôle de président exécutif. Il vient de démissionner. « Il s’agit d’une évolution naturelle du management de l’entreprise », a expliqué un porte-parole de FireEye à nos confrères de CRN, en précisant que Dave DeWalt avait rejoint le 26 janvier la startup spécialisée dans la gestion des identités FrorgeRock en tant que président exécutif et qu’il avait par ailleurs de nouvelles responsabilités au sein du conseil d’administration de la compagnie aérienne Delta Airlines. Il a indiqué qu’une recherche était en cours pour trouver « le bon candidat ». D’ici-là, le poste reste vacant.

On notera toutefois que ce n’est pas le seul départ chez FireEye puisque le directeur financier Mike Berry a lui aussi quitté l’éditeur pour « poursuivre une autre opportunité de carrière ». Il est remplacé par Frank Verdecanna, l’actuel senior vice-président en charge des finances et chef comptable de la société.

Autre changement à la tête de l’entreprise, Kevin Taylor (dont les anciennes fonctions ne sont pas précisées) prend la direction de la zone EMEA. Il remplace Richard Turner, qui a quitté l’entreprise fin novembre.

Enfin, l’ancien CEO d’iSIGHT Partners (société acquise en janvier 2016 par l’éditeur), John Watters se voit attribué le poste nouvellement créé de vice-président exécutif Global Services & Intelligence.

On notera que tous ces changements interviennent alors que FireEye annonce un quatrième trimestre décevant. Le chiffre d’affaires stagne d’une année sur l’autre à 184,7 millions de dollars. La perte est en revanche réduite à 61,5 millions de dollars, ou 37 cents par action, contre 134,6 millions de dollars, ou 87 cents par action, un an auparavant. Malheureusement le cash flow généré par l’activité chute à 6,9 millions de dollars, contre 9,4 millions de dollars, un an auparavant.

Sur l’ensemble de l’exercice 2016, le chiffre d’affaires progresse de 15% à 714,1 millions de dollars. La perte est de 480,1 millions de dollars, soit 2,94 dollars, par action, contre 539,2 millions de dollars, ou 3,50 dollars par action, en 2015. Le cash flow généré par l’activité est de -14,6 millions de dollars, contre +37,0 millions de dollars en 2015.

Pour le trimestre en cours, FireEye table sur un chiffre d’affaires compris entre 160 et 166 millions de dollars et sur une perte par action de 26 à 28 cents.