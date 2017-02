Les résultats du premier trimestre fiscal 2017 d’Apple ont très nettement dépassé les prévisions des analystes. Le chiffre d’affaires était attendu aux environ de 77,25 milliards de dollars, il a atteint 78,4 milliards de dollars. Un chiffre à comparer aux 75,9 milliards de dollars engrangés un an auparavant. Le bénéfice net s’établit à 17,9 milliards de dollars ou 3,36 dollars par action. Thomson Reuters tablait sur un BPA de 3,21 dollars. Il y a un an, la firme à la pomme affichait 3,28 dollars. Les ventes hors Etats-Unis représentent 64% du chiffre d’affaires, ce qui devrait alourdir encore un peu plus la cagnotte abritée dans les paradis fiscaux.

A l’origine de ce nouveau record : des ventes d’iPhone qui dépassent elles-aussi les estimations de Wall Street. Il s’est en effet écoulé 78,29 millions d’exemplaires au lieu des 77,42 millions attendus. Les services (iTunes, Apple Pay…), ont généré 7,17 milliards de dollars. C’est bien plus que les 6,91 milliards de dollars espérés.

« Nous sommes ravis d’annoncer que les résultats des fêtes de fin d’année sont à l’origine du plus important chiffre d’affaires jamais atteint par Apple et ont battu plusieurs records en cours de route. Nous avons vendu plus d’iPhone que jamais auparavant, et les iPhone, les services, les Mac et l’Apple Watch affichent des revenus records », affirme Tim Cook dans un communiqué. Le CEO de la firme de Cupertino est toutefois muet concernant les ventes d’iPad. Ces dernières ont il est vrai subi un nouveau et important recul avec 13 millions d’exemplaires écoulés (-19%).

Autre ombre au tableau : les ventes d’iPhone sur le marché chinois ne redécollent toujours pas, bien au contraire, entravées par des constructeurs locaux florissants. Le chiffre d’affaires enregistré par le smartphone dans la « Grande Chine » (qui comprend la Chine continentale, Taïwan et Hong Kong) a en effet reculé de 12% à 16,2 milliards de dollars.

Pour le trimestre en cours, Apple prévoit un chiffre d’affaires compris entre 51,5 et 53,5 milliards de dollars et une marge brute de 38 à 39%.