Google a fait l’acquisition pour un montant qui n’est pas dévoilé de Bitium spécialiste de la gestion des identités et des accès aux services cloud. La plateforme de la jeune pousse californienne sera intégrée à l’offre Google « afin de rendre les utilisateurs d’entreprise plus à l’aise avec celle-ci et moins susceptibles d’utiliser leurs comptes personnels, qui offrent moins de sécurité ».