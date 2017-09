La branche Waymo d’Alphabet – qui vient de renouveler son partenariat avec Intel – aurait dépensé bien plus de 1,1 milliard de dollars pour développer sa voiture connectée. C’est ce qui ressort d’un document judiciaire consulté par Mark Harris, contributeur du site d’informations technologiques américain IEEE Spectrum. Selon ce document, transmis dans le cadre du procès en contrefaçon qui oppose Waymo à Uber, accusé de vols de secrets professionnels et de violation de brevets, le géant de Mountain View a dépensé 1,1 milliard de dollars en logiciels et en matériels entre le lancement du projet par Google en 2009 et la fin de l’année 2015.

Comme le précise Mark Harris, cette somme paraît bien raisonnable comparée aux 15,3 milliards de dollars dépensés par Intel au mois de mars dernier pour s’offrir Mobileye.