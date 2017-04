À l’occasion d’IT Partners 2017, nous avons rencontré Gilles Caumont, président-fondateur d’Adista, qui est revenu sur la genèse de la société dans les années 80 et sur son évolution jusqu’à aujourd’hui.

Au cours de cet entretien, Gilles Caumont explique notamment pourquoi Adista (anciennement RMI) en est arrivé aux métiers d’opérateur et d’hébergeur, comment ces métiers cohabitent avec son métier historique d’intégrateur d’infrastructures, en quoi venir du système d’information est un atout pour son métier d’opérateur, et comment les fournisseurs s’adaptent à cette évolution vers l’IT as a service.

À l’issue de son exercice 2016, clos fin août, Adista a réalisé un chiffre d’affaires de 74 M€. Détenue majoritairement par le fonds Equistone Partners depuis juillet 2016, la société compte doubler son chiffre d’affaires d’ici à cinq ans. Adista, qui compte actuellement 400 collaborateurs répartis sur 25 agences de proximité, espère achever l’exercice en cours sur 83 à 85 M€ de facturations.