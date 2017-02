Désormais contrôlé par le groupe Qatari Mannai Corporation (qui détient plus de 95% du capital), Gfi Informatique clôture un solide exercice 2016. Le chiffre d’affaires progresse de 13,6%, dont 8,1% en organique, à 1,02 milliards d’euros.

La France, qui réalise environ 75% des ventes du groupe contre 85% l’an dernier, affiche un taux de croissance organique annuel de 7,5 %, contre 5,9 % en 2015. Il s’agit de la meilleure croissance organique annuelle enregistrée depuis six années. La croissance s’est toutefois ralentie au quatrième trimestre du fait du calendrier (1 jour de moins) et d’une saisonnalité des ventes légèrement différente de celle de l’an dernier.

Au 31 décembre, le carnet de commande était en croissance de 7,5% tandis que le rapport prise de commandes sur facturation 12 mois glissants s’élevait à 1,12. A cette date, avec 8.429 collaborateurs, l’effectif productif avait augmenté de 464 personnes.

À l’international, les ventes du trimestre se sont élevées à 66,0 millions d’euros, en croissance de 84,3%, dont 12,3 % en organique. Sur l’année, avec un chiffre d’affaires de 183,3 millions d’euros, la croissance s’élève à 40,5 %, dont 11,6 % en organique.

A l’exception de l’Afrique-Maroc, en recul de 5,5% à cause d’une base de comparaison particulièrement défavorable en raison d’une très forte activité en Côte d’Ivoire l’an dernier, toutes les régions progressent.

Avec un chiffre d’affaires au quatrième trimestre de 51,1 millions d’euros, la zone ibérique est en croissance de 101,7%. Cette croissance bénéficie de l’impact de l’acquisition des groupes espagnol Efron et portugais Roff, consolidés respectivement à partir du 1er octobre et du 1er novembre 2016. La croissance organique s’est élevée à 17,9% en Espagne et à 8,3% au Portugal.

L’Europe du Nord et de l’Est connaît également une très forte croissance grâce notamment aux effets de l’acquisition d’Impaq en Pologne réalisée au premier trimestre. La croissance organique (+ 23,2%) est cependant très soutenue, notamment au Belux.

Le groupe continue d’investir fortement en France sur des technologies exportables afin d’accompagner ses clients tant en Europe de l’Est, qu’en Ibérie ou en Amérique du Sud. Dans ce contexte, sa marge opérationnelle devrait connaître une nouvelle amélioration en valeur, mais être en léger recul comparativement au chiffre d’affaires du fait principalement des investissements réalisés dans les produits, l’amélioration des process industriels, la sécurité et le décalage de certaines opérations, notamment dans les télécommunications. Cela ne devrait toutefois pas remettre en cause l’objectif d’amélioration de la profitabilité en 2017 et à moyen terme, indique le groupe informatique.

« Le groupe a connu une année 2016 exceptionnelle en réalisant la meilleure croissance organique en France et à l’international depuis 2009. Avec les acquisitions de Roff et d’Efron au quatrième trimestre, le groupe a également opéré, comme nous l’avions annoncé, un rééquilibrage de ses activités internationales. Elles représentent maintenant près d’un quart du total et nous permettent d’accompagner nos clients tant en Europe et en Amérique du Sud, que dans les pays de l’Est ou encore en Afrique », commente dans un communiqué le PDG de Gfi Informatique, Vincent Rouaix.