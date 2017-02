Depuis son acquisition par le groupe qatari Mannai (qui possède plus de 95% du capital), Gfi informatique a les moyens de poursuivre son expansion à l’international, qui pèse aujourd’hui 25% du chiffre d’affaires (sur base proforma). Les acquisitions d’Impaq, Efron et Roff ont ainsi jalonné l’année 2016. Avec un chiffre d’affaires de 183,3 millions d’euros, la croissance sur l’année s’élève à 40,5 %, dont 11,6 % en organique.

Cela n’empêche pas le groupe de services informatiques de poursuivre sa progression sur le marché français, où le chiffre d’affaires progresse de 9%, dont 7,5% de croissance organique. C’est la meilleure performance enregistrée dans l’Hexagone au cours des six dernières années. « L’année 2016 a été marquée à la fois par la croissance organique la plus forte depuis 2009, et par l’internationalisation réussie du groupe. Avec les acquisitions d’Impaq en Europe de l’Est, d’Efron en Espagne et Amérique du Sud, et de Roff au Portugal, Amérique du Sud et Angola, la part de l’international s’élève désormais à 25% des ventes du groupe », explique le PDG Vincent Rouaix dans le communiqué de présentation des résultats. « En 2017, comme en 2016, le groupe continuera d’investir dans l’innovation, de nouvelles solutions, et poursuivra son expansion tant au plan organique que par croissance externe. »

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe franchit ainsi le cap du milliard d’euros pour s’établir à 1,0 milliard d’euros en hausse de 13,6 % par rapport à l’exercice précédent. À périmètre et taux de changes constants, l’activité progresse de 8,1 %. Le résultat opérationnel s’établit à 51,1 millions d’euros, c’est 31 % de plus par rapport à l’an dernier. Cette progression de 12 millions provient pour partie de la hausse de la marge opérationnelle mais aussi de la disparition du bilan de charges non courantes de 7,7 millions d’euros enregistrées en 2015 (liées à l’entrée de Mannai au capital et à un litige TVA ancien). Le résultat net bondit de 46% à 32,1 millions d’euros, soit un BPA de 0,49 euro, contre 0,34 euro en 2015.

Au 31 décembre 2016, l’effectif était d’environ 14.100 personnes, dont 9.600 en France. Le centre de services employait 1.600 collaborateurs, contre 1.100 un an plus tôt.

Pour l’exercice 2017, Gfi Informatique se donne pour objectif « de croître en poursuivant sa transformation, de se renforcer à nouveau à l’international et d’améliorer sa marge opérationnelle ».