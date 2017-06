Kaspersky Endpoint Security Cloud fournit une protection efficace pour les postes de travail, serveurs de fichiers, smartphones et tablettes, grâce à des fonctionnalités avancées de protection web et mail, ainsi que de contrôle du web et des appareils, le tout géré depuis une console Cloud centralisée. Sa simplicité d’utilisation en fait l’outil idéal pour administrer à distance la sécurité de vos clients.

Avantages

– Console d’administration Cloud unifiée pour tous vos clients

– Facilité d’utilisation et de maintenance

– Protection multi-plateformes

– Technologie anti-malware avancée de réputation mondiale

– Possibilité de services associés

En savoir plus

– Essayez gratuitement la solution pendant 30 jours : cloud.kaspersky.com

– Kaspersky Endpoint Security Cloud : téléchargez la fiche produit partenaires

– Kaspersky Endpoint Security Cloud reconnue meilleure solution Cloud : une étude menée par AV-Comparative compare six solutions de sécurité Cloud, et Kaspersky Endpoint Security Cloud est la seule à cumuler le maximum de points. Elle est décrite comme la solution la plus facile à utiliser du marché, découvrez les résultats détaillés de cette étude.