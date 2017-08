Moins d’un an après avoir cédé la direction opérationnelle de HPE France pour prendre la vice-présidence ventes globale & alliances stratégiques de HPE EMEA, Gérald Karsenti vient de quitter le groupe. C’est ce qu’annonce ChannelBP sur la base de sources internes. Une information que l’intéressé n’a pour l’instant pas confirmé sur son profil Linkedin. Pour lui succéder à la présidence de HPE France, fonction qu’il conservait en sus de ses attributions européennes et qui en faisait le responsable légal de HPE France (et l’interlocuteur des instances représentatives), HP a désigné Gilles Thiebaut, qui avait déjà repris la direction opérationnelle de l’entreprise en septembre dernier.