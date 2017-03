L’éditeur de solutions de sécurité IP Genetec installe son siège social européen rue Daru dans le centre de Paris. Il accueillera sur trois étages l’ingénierie, les ventes, l’assistance technique, la formation et un centre dédié aux démonstrations ainsi qu’aux événements organisés avec des partenaires technologiques. Le siège hébergera également trois dirigeants fraîchement nommés. Le premier est Cyrille Becker (photo), le directeur général Europe. ll aura pour mission de superviser les opérations européennes et de soutenir la croissance de la société sur le Vieux Continent. Avec quinze ans d’expérience dans le secteur de la sécurité, Cyrille Becker est un responsable de développement commercial expérimenté. Il occupait auparavant le poste de directeur général d’une division de Stanley Security France, un partenaire de longue date de Genetec. Diplômé de l’Ecole Polytechnique, il a débuté sa carrière en 2002 chez Sagem en tant que responsable de projets. Il a quitté le constructeur français en 2008 en tant que directeur technique de BU. Il a ensuite rallié UTC Fire Security, comme Regional Operations Managers, puis Elis comme Regional General Manager, et en 2015 Stanley Security France.

De son côté, le Néerlandais Jos Beernink est nommé vice-président des Ventes, Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) de l’éditeur. A ce poste, il sera en charge de diriger l’organisation commerciale et le développement de nouveaux marchés, et d’aider le réseau de partenaires à répondre à la demande des entreprises. Jos Beernink, qui a derrière lui 20 ans d’expérience dans le secteur technologique, était auparavant, et depuis plusieurs années, vice-président des Ventes et du Marketing d’Honeywell, également partenaire de Genetec. Dans ce rôle, sa mission principale était de soutenir la croissance territoriale, mission à laquelle il s’attachera dans son nouveau poste chez Genetec.