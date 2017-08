Trois ans après l’acquisition du spécialiste de la sécurité des transactions interbancaires SafeNet dont il a hérité l’essentiel de son réseau de partenaires actuel – ainsi que le nom de son programme (Safenet Cipher Partner Program), Gemalto vient d’annoncer une refonte de son programme partenaires.

Parmi les objectifs affichés : intégrer les acteurs émergents comme les fournisseurs de services hébergés (CSP) et les fournisseurs de services managés (MSP) pour tenir compte de l’évolution des attentes des clients qui se tournent de plus vers les solutions de sécurité en mode service. Quatre ou cinq CSP/MSP (parmi lesquels Orange et NTT) devraient ainsi rejoindre rapidement la trentaine de VARs et d’intégrateurs – parmi lesquels DCI, CS Communications et Systèmes, Nes Tech ou Cecurity − actuellement recensés dans son programme.

Autre innovation : le programme va s’enrichir de certifications commerciales et techniques afin de garantir aux clients la meilleure expertise possible et favoriser l’autonomie des partenaires. Gemalto a également annoncé l’introduction d’un outil d’enregistrement d’affaires qui permettra de bénéficier de remises supplémentaires pour les opportunités déclarées qui auront été concrétisées.

Annoncées le mois dernier aux partenaires à l’occasion d’un webinar, toutes ces nouveautés seront progressivement implémentées d’ici à la fin de l’année pour une mise en application effective en février prochain. En attendant, Gemalto a d’ores et déjà enrichi son portail partenaires en nouvelles ressources de formation, de support, etc. qui ont immédiatement boosté sa fréquentation, selon Philippe Carrère, directeur Europe du Sud de Gemalto.

Cerise sur le gâteau : le fournisseur a renforcé son équipe en charge du channel au cours des derniers mois en la portant de 4 à 6 personnes en France.

Ces différentes initiatives channel, mais aussi son positionnement à la fois sur les solutions de gestion d’accès et sur les solutions de chiffrement, le développement rapide de sa gamme cloud – avec notamment le lancement en cours d’un générateur de clé HSM as a service – devraient contribuer à alimenter la forte croissance que Gemalto attend sur le marché de la sécurité au cours des prochaines années.