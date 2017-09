Rien en va plus pour Gemalto. Le spécialiste de la carte à puce a encaissé au premier semestre une charge exceptionnelle de 425 millions d’euros en raison de la dégradation des perspectives du marché des cartes SIM amovibles « et principalement liée à l’écart d’acquisition généré lors de l’introduction en bourse d’Axalto en 2004 et de la fusion Axalto-Gemplus en 2006 ». A cela s’ajoutent l’augmentation des coûts de restructuration et d’acquisitions, les coûts générés par l’installation d’un nouvel ERP et la charge associée aux éléments de rémunération fondés sur les actions de la société. Résultat : une perte nette IFRS de 473 millions d’euros, contre un bénéfice de près de 58 millions d’euros un an plus tôt. Le chiffre d’affaires s’établit à 1,39 milliard d’euros, en repli de 7% (de8% à taux de change constants).

Conformément à l’avertissement sur résultats lancé en juillet, le résultat opérationnel ajusté chute de 46% à 92,8 millions d’euros, soit une marge de 6,7%, en baisse de 4,8 points. Le résultat net ajusté s’effondre de 63% à 39,4 millions d’euros.

Le chiffre d’affaires du segment Paiement & Identité s’élève à 875 millions d’euros, en baisse de 8% à taux de change constants par rapport au premier semestre 2016. Le chiffre d’affaires du segment Mobile s’élève à 516 millions d’euros au premier semestre 2017, en baisse de 7% à taux de change courants par rapport à la même période de 2016. Seul le segment Brevets & Autres enregistre de la croissance mais dégage un chiffre d’affaires limité à 2 millions d’euros contre 1,5 millions d’euros un an auparavant.

Pour le second semestre, Gemalto prévoit la poursuite de la baisse à deux chiffres du revenu dans l’activité Paiement aux Amériques et dans l’activité SIM. Ce déclin devrait toutefois être compensé par l’accélération du chiffre d’affaires dans les activités Entreprises, Machine-to-Machine et Programmes gouvernementaux, incluant l’activité Identity Management récemment acquise. Par conséquent la société table sur un chiffre d’affaires stable en glissement annuel.

Dans ces conditions, la société reporte au début de l’année prochaine la présentation de son nouveau plan stratégique.

« Au deuxième trimestre, la base de comparaison en glissement annuel de l’activité Paiement de Gemalto aux États-Unis a atteint son niveau le plus défavorable, reflétant les ajustements en cours de la demande de cartes EMV dans ce pays. De plus, le revenu issu des cartes SIM amovibles s’est détérioré plus rapidement que prévu. En conséquence, les résultats de la Société au cours de ce premier semestre ont été décevants. Au second semestre, Gemalto anticipe un chiffre d’affaires stable en glissement annuel, porté par une accélération de la croissance dans les activités Entreprises, Programmes gouvernementaux et Machine-to-Machine menant aux perspectives communiquées en juillet. Les priorités que j’ai assignées aux équipes sont d’intégrer rapidement l’activité Identity Management récemment acquise, de mener à bien les premières mesures du plan de transition et de concentrer nos investissements sur les offres clés pour la transformation numérique de nos clients », commente dans un communiqué le directeur général Philippe Vallée, arrivé à la tête de la société il y a tout juste un an.