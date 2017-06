À l’instar du bug de l’an 2000, qui avait fini par mettre tout l’écosystème IT en état de surchaufe durant les mois précédent l’échéance, la GDPR, le règlement général de l’UE sur la protection des données, qui entre en vigueur le 25 mai 2018, pourrait bien devenir le sujet de préoccupation numéro un de nombreux prestataires informatiques ces douze prochains mois. C’est en tout cas la conviction de Mathieu Pierard, chef produit Symantec et référent GDPR chez le grossiste à valeur ajoutée Exclusive Networks, dont les séminaires qu’il organise actuellement autour de la GDPR sont littéralement pris d’assaut par les revendeurs.

L’idée de ces séminaires, proposés sous forme de petits-déjeuners, a pris corps dès l’automne 2016, suite à différents événements – notamment les Assises de la Sécurité – où la GDPR était à l’honneur, explique Mathieu Pierard. À partir de décembre, il démarre une série de sessions d’informations autour des technologies Symantec sur le thème de la conformité à la GDPR. Devant leur succès et l’intérêt des participants pour le sujet, le VAD fait rapidement évoluer leur formule en décidant de faire l’impasse sur la promotion des solutions pour privilégier les aspects réglementaires, les problématiques que cela pose aux entreprises et les moyens d’y répondre.

Pratiquement parlant, l’aspect solutions n’est pas totalement évacué. Il est abordé en fin de présentation pour illustrer via des cas d’usage les réponses à apporter aux problématiques posées. Mais les solutions de Symantec ne sont désormais plus les seules à être mises en avant. Le grossiste a impliqué sept autres marques (Fortinet, Palo Alto, Tuffin, Balabit, Gigamon, Imperva et Tenable) dans son initiative. Il a créé pour la circonstance des supports remis à l’issue des séminaires qui présentent comment leurs outils répondent aux problématiques de protection des données induites par la GDPR.

Après un premier ballon d’essai fin mars avec un avocat spécialisé, le grossiste a tenu la première session de son séminaire nouvelle formule à Toulouse la semaine dernière en présence d’une trentaine de participants. Ce mardi 13 juin, la deuxième édition se tient à Paris à guichets fermés. Le grossiste a dû arrêter de prendre de nouvelles inscriptions deux semaines seulement après avoir annoncé son événement. Le grossiste sera à Lyon le 15 juin, à Lille le 20 juin et le 4 juillet à Nantes. Des sessions pou lesquelles le VAD a comptabilisé 130 inscriptions à ce jour. Face à la demande, Exclusive a accepté de rejoué son séminaire chez un de ses clients le 22 juin et devant les clients finaux d’un partenaire le 27 juin. D’autres dates seront programmées ultérieurement.