L’année 2017 commence en fanfare pour Gartner. Le cabinet de conseil et de recherche dans le domaine des technologies IT vient en effet d’annoncer qu’il allait acquérir le cabinet de recherche en gestion et stratégie d’entreprise CEB. Le coût de l’opération est d’environ 2,6 milliards de dollars, dont 70% seront versés en numéraire et 30% en actions. Cela valorise CEB à environ 3,3 milliards de dollars après prise en compte des dettes. Concrètement, chaque actionnaire de CEB recevra pour chaque action cédée 54,00 dollars et 0,2284 action Gartner, soit au total 77,25 dollars, ce qui représente un bonus de 35% par rapport au cours de clôture de l’action CMB établi au 4 janvier, et d’environ 30% par rapport au cours de clôture du titre des 30 derniers jours. A l’issue de l’opération, qui devrait être entérinée d’ici le 30 juin, les actionnaires de Gartner détiendront 91% du capital de la nouvelle société combinée, le reste étant alors détenu par les actionnaires de CEB.

Avec cette acquisition, Gartner souhaite combiner son expertise dans les technologies de l’information, du marketing et de la logistique avec le savoir-faire de CEB en matière de ressources humaines, de vente, de finances et de services juridiques, afin d’élargir son offre de conseils.

Sur une base pro-forma la nouvelle entité a généré au cours des 12 mois précédant le 30 septembre 2016 3,3 milliards de dollars de chiffre d’affaires, un EBITDA de 693 millions de dollars et 463 millions de dollars de free cash flow. Elle disposera d’une force de frappe de plus de 13.000 collaborateurs présents dans une centaine de pays.

« Nous nous réjouissons de joindre nos forces avec celles de CEB, une entreprise d’envergure mondiale que nous admirons depuis longtemps », tient à présider dans un communiqué le CEO de Gartner, Gene Hall. « Nos business models très complémentaires permettront de créer la principale firme de recherche et de conseil au monde pour toutes les fonctions majeures de l’entreprise. »