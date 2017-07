Retour à la case départ ou presque pour Gartner. En avril dernier, devant la hausse du dollar, le cabinet d’analyse revoyait à la baisse ses prévisions en matière de dépenses IT pour l’année en cours. Au lieu des 2,7% de croissance annoncés par rapport à l’an dernier, les analystes s’attendaient désormais à une hausse limitée à 1,4%. A présent ils tablent sur 3,5 billions de dollars, soit une croissance de 2,4%. Raison de cet optimisme retrouvé : la baisse du dollar face à d’autres monnaies. Gartner prévoit toutefois d’autres facteurs de croissance. « L’impact de la transformation numérique atteint de nouvelles catégories comme par exemple la convergence des logiciels, plus les services, plus la propriété intellectuelle. Ces offres de nouvelle génération sont alimentées par des plateformes d’activités et technologiques qui génèreront de nouvelles catégories de dépenses. Les technologies de rupture incluent l’internet des objets dans l’industrie manufacturière, la blockchain dans les services financiers ainsi que dans d’autres industries, et les machines intelligentes dans la distribution », estime l’analyste John-David Lovelock. Cette dynamique devant s’accélérer, le cabinet annonce une croissance de 3,5% en 2018, soit des dépenses de 3,6 billions de dollars.

Tous les segments traditionnels ne sont bien entendu pas logés à la même enseigne. Et si tous devraient enregistrer de la croissance cette année, celle-ci devrait s’avérer négligeable pour les solutions de communications, qui demeure toutefois avec 1,37 billion de dollars, le poste de dépense le plus important, devant les services IT et ses 922 milliards de dollars (+3,1%), et le matériel fixe et mobile qui devrait générer un chiffre d’affaires de 654 milliards de dollars (+3,4%). C’est, avec 351 milliards de dollars, soit +7,6%, la branche logicielle qui enregistrera la hausse la plus importante. Avec +0,3%, les dépenses liées aux datacenters seront quant à elles quasiment stables.

Table 1. Worldwide IT Spending Forecast (Billions of U.S. Dollars)

2016 Spending 2016 Growth (%) 2017 Spending 2017 Growth (%) 2018 Spending 2018 Growth (%) Data Center Systems 170 -0.3 171 0.3 173 1.2 Enterprise Software 326 5.3 351 7.6 381 8.6 Devices 630 -2.4 654 3.8 677 3.6 IT Services 894 3.2 922 3.1 966 4.7 Communications Services 1,374 -1.3 1,378 0.3 1,400 1.6 Overall IT 3,396 0.3 3,477 2.4 3,598 3.5

Source: Gartner (July 2017)