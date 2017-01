G DATA Software AG, dont le siège est basé à Bochum, est une maison d’édition de solutions de sécurité informatique. En tant que spécialiste de la sécurité sur Internet et pionnier dans le domaine de la protection anti-virus, la société, fondée à Bochum en 1985, a développé il y a plus de 20 ans le premier programme anti-virus et a fêté son 31ème anniversaire. G DATA est ainsi la plus ancienne entreprise de logiciels de sécurité au monde.

G DATA, inventeur de l’antivirus

En 1985 Kai Figge et Andreas Lüning visitent la Hannover Fair (qui deviendra le CeBIT en 1986). Ils sont tous les deux fascinés par le nouvel Atari ST présenté lors du salon. Dès le début, la demande est forte pour cet ordinateur et ses logiciels associés. Les jeunes entrepreneurs décident de développer des logiciels sous la marque G DATA. Le premier virus ne tarde pas à arriver sous Atari. Il se repend à travers les disquettes et cible le secteur de boot. A ce moment aucun logiciel n’existe pour protéger de ce type de problème. Cela inspire Andreas Lüning et il développe en 1987 un logiciel qui analyse la présence de virus sur les disquettes – la première solution de sécurité commerciale au monde.