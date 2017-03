C’est dans son nouveau costume de président de la région Europe de Tech Data que l’ancien président mondial d’Avnet Technology Solutions, le Français Patrick Zammit, donné à nos confrères de Channelnomics quelques indications sur l’intégration des deux grossistes.

Le rachat d’Avnet Technology par Tech Data donne naissance à une entreprise qui compte plus de 14.000 employés, dont plus de 7.500 sont basés en Europe. Les risques de redondance y sont donc importants, plus qu’aux Etats-Unis selon Patrick Zammiet. Ce dernier espère avoir mené à bien l’intégration des deux entités d’ici la fin de l’année même si l’Allemagne et le Royaume-Uni – les plus grands marchés européens des deux grossistes – risque de prendre du temps. Les problèmes devraient être réglés d’ici quelques mois dans les autres filiales. L’approche se fera pays par pays comme c’est la règle chez Tech Data et non globalement. « Bien entendu, les chevauchements vont impacter les fonctions de support dans chaque activité, mais je ne crois pas qu’il y aura beaucoup de licenciements à ce stade », estime le responsable.

Dans certains pays, notamment au Royaume-Uni et en France, les équipes des deux grossistes seront rassemblées sur un seul site. « A Londres et à Paris, si vous regardez sur une carte vous constatez qu’on peut rassembler les deux mais dans la majorité des cas ce n’est pas possible. Dans certains cas les équipes sont proches l’une de l’autre, dans d’autres villes elles sont trop éloignées. »

L’intégration des deux grossistes passera par la disparition du nom Avnet dans les six mois à venir. Toutefois la stratégie de marque du nouveau groupe n’est pas encore définie. « Nous avons des marques remarquables dans la zone EMEA comme Azlan, Datech et Maverick. Elles ont un poids considérable. »

Patric Zammit tient à rassurer les partenaires : leurs lignes de crédit seront fusionnées, voire augmentées si nécessaires. « Nous allons travailler cas par cas, partenaire par partenaire. Les activités poursuivront leur cours normal. Nous allons passer en revue les besoins de nos partenaires et définir leurs lignes de crédit en conséquence. Nous voulons être sûrs qu’ils ont assez de crédit. »

Actuellement, Tech Data dispose d’un centre des opérations européen à Barcelone tandis qu’Avnet possède le sien en Pologne. Ce dernier ne devrait pas être fermé. « L’acquisition d’Avnet nous permet d’étendre notre couverture géographique à l’Europe de l’Est, ce qui agrandit considérablement notre présence en Europe et dans la zone EMEA. »