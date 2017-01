Fujitsu France a ouvert une précédure d’information-consultation mi-novembre pour annoncer son intention de se séparer de sa division TMS (Technical & Maintenance Services). Cette division, qui regroupe environ 170 techniciens et leurs managers, soit un tiers de l’effectif de la filiale française, doit être cédée dans les prochaines semaines à un acheteur pour l’instant non dévoilé mais que des sources internes présentent comme étant Proservia. Pour l’heure, ce dernier n’a pas répondu à notre demande de confirmation. Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’annonce par le constructeur japonais de la suppression de 3.800 emplois au sein de ses différentes filiales européennes. Un plan d’économies qui s’est déjà traduit par la suppression de 1.800 postes en Grande-Bretagne et plus de 400 en Allemagne.

Fujitsu justifie cette initiative en rappelant que cette activité spécialisée dans la maintenance multimarque est structurellement déficitaire depuis de nombreuses années et qu’il souhaite réorienter ses investissements vers le digital. Mais les salariés ne l’entendent pas de cette oreille. Plutôt agés – la moyenne d’âge se situe autour de 50 ans – et ayant effectué pour un grand nombre d’entre eux la totalité de leur carrière chez Fujitsu, ces derniers sont très inquiets pour leur avenir, souligne une source syndicale.

Le rapport d’expertise commandé par le comité d’entreprise au cabinet Syndex et publié hier conclut de fait qu’un transfert de l’activité nuirait gravement aux conditions de travail. Le rapport pointe au passage la faiblesse des justifications économiques de cette opération qui pourrait s’apparenter à un plan social déguisé.