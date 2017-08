Avec 355 opérations et 2,038 milliards de dollars récoltés au premier semestre, les levées de fonds et financements des startups devraient au moins doubler cette année comparativement à 2016 indique une étude de CB Insight. L’an dernier un total de 2,144 millions de dollars avait été levé.

Après deux trimestres où elle occupait la troisième marche du podium européen en termes d’argent récolté, la France se classait deuxième derrière le Royaume-Uni mais devant l’Allemagne au second trimestre. Elle doit toutefois ce boom à la ligne de crédit de 456 millions de dollars accordée par les banques à OVH. Rien d’étonnant donc à ce qu’avec 68% de l’argent levé, le secteur de l’internet se taille la part du lion devant les télécommunications (11%), l’électronique (7%), le logiciel (7%), les équipements et services informatiques (5%) et l’industrie (1%), qui ferme la marche.

Avec 20 opérations, Bpifrance est l’investisseur le plus actif. Il devance Idinvest Partners (5 opérations). On trouve ensuite MAIF Avenir, SIDEC Capital, Nestadio Capital, Alven et Kima Ventures, chacun avec 4 opérations à son actif.