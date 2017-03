Frédéric Pierresteguy a rejoint le spécialiste de l’ITSM EasyVista en tant que vice-président Sales EMEA. « Frédéric Pierresteguy va développer notre part de marché en France, en Espagne, au Portugal et en Italie ou nous sommes déjà très bien implantés et étendre notre présence dans d’autres pays européens, en Afrique et au Moyen-Orient », explique dans un communiqué le co-fondateur et directeur exécutif de la société, Jamal Labed. « Il utilisera toute son expérience et ses nouvelles idées pour nous aider à développer nos ventes et accroitre notre collaboration auprès de nouveaux partenaires européens. »

Frédéric Pierresteguy a derrière lui une déjà longue carrière consacrée à l’informatique. Il débute en 1990 chez Bull en tant que développeur. Après huit années passées chez le constructeur français où il occupe différents postes techniques, il rejoint l’éditeur de logiciels de sauvegarde Legato Systems (acquis en 2003 par EMC) en tant que commercial. En septembre 2000 il rallie Commvault Systems comme directeur Business Development et ouvre la filiale française. En 2002, il fait de même pour l’éditeur Altiris (racheté par Symantec en 2008) en occupant cette fois le poste d’Area Sales Director SEMEA. En octobre 2004, il rejoint Landesk où il restera plus de douze ans, occupant successivement les fonctions de directeur des ventes Sud EMEA, directeur EMEA, Asie du Sud-Est et Inde, et vice-président Sud EMEA.

Frédéric Pierresteguy est diplômé en informatique de l’université Paris-Sud (Paris XI) et est détenteur d’une licence en marketing de l’Essec Business School.