F5 Networks annonce la nomination de François Locoh-Donou au poste de Président et CEO et son entrée au conseil d’administration de F5 à compter du 3 avril 2017.

François Locoh-Donou succède au président et CEO actuel John McAdam qui demeurera au conseil d’administration de F5 jusqu’à sa retraite le 3 avril 2017. Depuis son arrivée en 2000, John McAdam a développé le chiffre d’affaires de F5, qui atteint désormais 2 milliards de dollars, et obtenu la confiance de 49 clients parmi les acteurs du Fortune.

Agé de 45 ans, François Locoh-Donou occupe actuellement le poste de vice-président et directeur des opérations chez le spécialiste réseau Ciena au sein duquel il a occupé successivement plusieurs postes de direction. Il fut notamment Country Manager pour l’Allemagne, vice-président Global Marketing, vice-président International Sales ou encore vice-président et directeur général EMEA. Avant de rejoindre Ciena, il a occupé des fonctions de recherche et développement chez Photonetics, une société française d’optoélectronique.

Franco-Togolais, François Locoh-Donou est diplômé de l’Ecole Centrale de Marseille et de Télécom ParisTech et titulaire d’un M.B.A. de la Stanford Graduate School of Business.