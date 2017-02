La plateforme Tech Tour, qui qui facilite la mise en relation entre les entreprises high tech et les investisseurs, publie son classement Tech Tour Growth 50, qui met en exergue la nouvelle génération d’entreprises technologiques européennes à forte croissance. Croissance qui pourrait leur permettre de devenir les futures licornes du Vieux Continent. « The Tech Tour Growth 50 rassemble les entreprises qui ont créé plus de 9.000 emplois de haute technologie, ont recueilli plus de 3,7 milliards de dollars d’investissements de 309 investisseurs et ont une estimation moyenne de 338 millions de dollars. Il s’agit d’une démonstration claire de la force et de la compétitivité de l’Europe en matière d’expansion des entreprises technologiques », explique le directeur général de Tech Tour, William Stevens.

La sélection 2017 accueille 7 entreprises françaises (contre 4 en 2016), ce qui place l’Hexagone en troisième position des créateurs potentiels de licornes, derrière le Royaume-Uni (18 entreprises) et l’Allemagne (9 entreprises). Nos espoirs français comptent trois nouveaux venus : Amplitude (lasers scientifiques), Devialet (enceintes) et Scality (stockage). Ils s’ajoutent aux espoirs plus établis que sont Actility (réseaux IoT LoRa), Celexus (monitoring des sites internet), Crocus (mémoires et capteurs) et Sigfox (réseaux IoT). Notons également la percée de l’Espagne qui, absente l’an dernier, classe 4 sociétés.

Les dirigeants des 50 entreprises se réuniront au Forum annuel Tech Tour Growth qui se déroulera à Genève du 30 au 31 mars, où deux sociétés seront nominées en tant que Tech Tour Growth Award et Tech Tour Innovation Award 2017.