La société de conseil et de services numériques Viseo renforce sa présence à l’international et tout particulièrement en Asie Pacifique. La société française, dont l’intégration d’ERP est le métier historique, vient en effet d’acquérir NAIT Consulting Services, un pure player Salesforce basé à Singapour, disposant d’une filiale en Indonésie. « Le développement de l’activité Asie de Viseo a été un franc succès. En capitalisant sur notre expertise digitale et sur notre connaissance de SAP et des solutions Salesforce, l’équipe est désormais forte de quelques 100 collaborateurs. Nous voulons franchir un nouveau cap par le biais de notre activité en Asie, et l’acquisition de NAIT en constitue une étape importante : elle nous permettra d’accélérer ce processus d’implantation locale et d’élargir notre capacité à proposer des solutions innovantes aux clients », explique dans un communiqué le PDG du groupe, Olivier Dhonte.

Les équipes de NAIT Consulting vont rejoindre les équipes de Viseo à Singapour et continueront d’évoluer sur le centre de services Salesforce à Surabaya en Indonésie. L’équipe Salesforce de Viseo représente un tiers de l’effectif sur la région APAC où la firme de Boulogne-Billancourt figure parmi les acteurs importants de l’écosystème. La présence de Viseo dans la région Asie/Pacifique s’appuie sur des équipes réparties à Singapour, Hong-Kong, Cebu (Philippines), Manille (Philippines), Sydney, Melbourne et Surabaya.

Opérant dans les domaines du conseil digital, du développement de logiciels IoT, web et mobile agile, des processus et de l’intégration progicielle, de la BI et de la data science, Viseo emploie 1.200 collaborateurs répartis sur cinq continents pour un chiffre d’affaires 2016 de 132 millions d’euros. Le groupe compte parmi ses clients des entreprises comme Engie Cofely, Renault, Océalia, Parrot, Carrefour, Sanofi, Total, SEB, la RATP ou encore Air France.