Trois ans et demi après avoir pris en charge le channel mondial d’IBM, Marc Dupaquier quitte ses fonctions et Big Blue – où il aura bientôt passé 34 ans – par la même occasion. Dans une interview accordée à CRN, le Français explique qu’il va quitter la firme d’Armonk à la fin de ce mois pour « prendre en charge une autre forme de projet IT » avec des startups. « Une passion », un domaine pour lequel il travaille bénévolement depuis quelques mois précise-t-il. Il n’indique pas s’il assouvira cette passion d’un seul côté ou sur les deux rives de l’Atlantique.

Marc Dupaquier sera remplacé par John Teltsch, un autre vétéran qui comptabilise 36 années chez IBM. Au cours de ses différentes fonctions, cet actuel directeur général en charge des entreprises au niveau mondial a acquis une réelle connaissance du channel. Il passa ainsi 25 ans au sein des divisions systèmes et logiciels dont une bonne partie des ventes sont générées par le réseau. Il fut par ailleurs de 1999 à 2002 vice-président en charge du channel européen. Toujours en Europe, il occupa de juillet 2011 à janvier 2014 les fonctions de vice-président du Software Group pour la région.