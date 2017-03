C’est le Français François Bornibus qui prendra les rênes de Lenovo EMEA le 1er avril prochain. La promotion de celui qui occupait jusqu’à présent le poste de vice-président et directeur des opérations dans la zone EMEA, vient d’être annoncée par le constructeur chinois qui lui confie le renforcement de sa stratégie dans la région et la réalisation de ses ambitions en matière de PC, serveurs et mobiles. Vaste programme dans la mesure ou Lenovo est fortement secoué par la concurrence. Seul le domaine du PC est épargné. Au cours du quatrième trimestre, les chiffre d’affaires de la zone EMEA a reculé de 2,7% par rapport à l’année précédente. La marge de -3% a débouché sur une perte avant impôt de 102 millions de dollars.

François Bornibus rapportera à Lucas Rossi, en charge des marchés EMEA et Amérique Latine. « François a fait ses preuves sur le marché EMEA et a une parfaite connaissance de Lenovo qui a produit des résultats exceptionnels sur un marché très concurrentiel. Ensemble, nous formons une solide base qui, grâce à l’expérience et aux capacités de leadership de Francois, permettra à Lenovo de réaliser ses solides ambitions d’affaires », explique ce dernier dans un communiqué.

Avant de rejoindre Lenovo en 2011, François Bornibus était directeur général France et Benelux chez Nokia. Auparavant il a occupé les fonctions de président de Palm EMEA, vice-président d’HP pour l’Europe de l’Est et l’Afrique et de vice-président EMEA de Compaq.

François Bornibus est titulaire d’un diplôme d’ingénieur en électronique de l’Ecole Nationale Supérieure d’Electronique et des Microtechniques ainsi que d’un MBA de l’IAE (Institut d’Administration des Entreprises).