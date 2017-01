Fortinet a recruté Phil Quade au poste de Chief Information Security Officer (CISO). Phil Quade sera en charge de la sécurité des informations de l’éditeur et s’assurera de la conformité des systèmes internes avec les réglementations et standards mondiaux actuels. Il veillera également à l’expansion de la division Federal and Critical Infrastructure de la société. Il jouera enfin un rôle de conseil stratégique au service des dirigeants des entreprises clientes, dans l’optique d’améliorer les processus de développement et d’innovation produits en fonction des évolutions des besoins en cybersécurité. Phil Quade sera rattaché directement à Ken Xie, fondateur, CEO et chairman de Fortinet.

Phil Quade a plus de 30 années d’expérience en matière de cybersécurité et réseaux. Il connaît les infrastructures étrangères, gouvernementales et critiques, ainsi que de nombreux secteurs d’activité, une expertise acquise au sein de la National Security Agency (NSA) et dans ses interventions à la Maison Blanche et au Congrès américain. Avant de rejoindre Fortinet, Phil Quade était directeur adjoint de la NSA, et chef de la force d’action en charge des relations avec la Maison Blanche en matière de cybersécurité. Il a également été responsable de l’assurance qualité de l’information, des opérations au quotidien, ainsi que de la stratégie, la planification, l’intégration et les partenariats en matière de cybersécurité. Auparavant, il était à la tête du groupe des technologies avancées de l’IOTC (Information Operations Technology Center). Il a également travaillé au sein du sénat américain et auprès de l’Office of the Director for National Intelligence. Parmi les autres fonctions assurées par Phil Quade au sein de la NSA celles de responsable de l’évaluation de la sécurité des réseaux et des PC, d’analyste en chiffrement et de responsable de la gestion des politiques de sécurité.