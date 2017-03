Fortinet lance un programme partenaires spécifique pour les fournisseurs de services de sécurité managés (MSSP). « Confronté à un environnement de menaces de plus en plus hostile, les entreprises de toutes tailles luttent pour assurer la sécurité de leurs données sensibles et leurs investissements technologiques. Ces défis entraînent beaucoup d’organisations à rechercher des fournisseurs de services de sécurité qui disposent de l’expertise technique et d’une offre avancée de sécurité qui peuvent répondre aux exigences uniques de leur activité. Le nouveau programme MSSP renforce nos investissements et notre attachement constant au succès de nos partenaires MSSP et à la sécurité de leurs clients », déclare dans un communiqué le directeur en charge des fournisseurs de services de sécurité managés, Stephan Tallent.

Le programme permet d’accéder au réseau des développeurs, à la documentation officielle, aux APIs ainsi qu’aux outils développés à l’origine pour un usage interne afin d’offrir des fonctionnalités avancées et des capacités de personnalisation des produits et solutions de Fortinet.

Les MSSP ont également à leur disposition des formations spécifiques en ligne se déroulant au rythme des participants destinées aux équipes commerciales et techniques.

S’ajoutent à cela du support marketing et avant-vente, des activités spécialisées, une gestion de compte dédiée, l’accès aux programmes bêta ainsi que l’accès à des événements exclusifs.

Quatre outils spécifiques ont été développés dans le cadre du programme. Fortinet Developer Network est comme son nom l’indique un portail dédié aux développeurs qui donne accès à la documentation des API, à des outils développés par la communauté, à des scénarios avancés ainsi qu’à des outils destinés à automatiser la personnalisation des produits et à réduire les charges de travail. FortiConverter est un outil qui simplifie et automatise les processus de migration afin de réduire le temps de livraison des projets. FortiConverter est un outil de provisionnement qui permet en un clic de déploier simultanément FortiGate, FortiWifi et FortiAP. Enfin, FortiPortal permet aux MSSP de gérer les réseaux de leurs clients depuis un écran unique. Cette console de gestion centralisée offre par ailleurs des tableaux de bord paramétrables pour l’analyse et la gestion mutualisée des contrats.