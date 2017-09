Lenovo a dévoilé les résultats pour le premier trimestre de son exercice fiscal 2017-2018. Le chiffre d’affaires atteint 10 milliards de dollars, stable en glissement annuel, mais en progression de 4,5% par rapport au trimestre précédent. La marge brute a reculé de 11% en un an à 1,4 milliard de dollars.

Le géant chinois enregistre toutefois une perte nette de 72 millions de dollars, contre un bénéfice de 173 millions de dollars un an plus tôt. « Nous avons maintenu notre profitabilité, la plus forte du secteur, dans les PC, jeté les fondations dans le mobile et le datacenter et poursuivi nos investissements dans le « Device + Cloud » et « Infrastructure + Cloud » alimentés par l’intelligence artificielle », explique dans un communiqué le président et CEO de la société, Yang Yuanqing. « Nous avons réalisé de solides progrès sur tous les fronts de notre stratégie. Tout particulièrement, le Mobile Business Group a continué de s’améliorer et devrait atteindre son seuil de rentabilité au cours du second semestre de cet exercice fiscal. Le Data Center Group a lui aussi gagné du terrain. Si les deux nouveaux moteurs de croissance accélèrent, nous pensons que les résultats pérennes suivront bientôt. »

Concrètement, le chiffre d’affaires de la division PCSD (PC, tablette, et objets intelligents) a enregistré un revenu de 7 milliards de dollars, stable sur un an. Sa marge est toutefois tombée à 4,7% impactée par la hausse des prix de certains composants. Le Mobile Business Group (smartphones Moto et Lenovo) a enregistré une croissance annuelle de 2% et un chiffre d’affaires de 1,7 milliards de dollars grâce à des ventes en fortes hausse en Europe de l’Ouest (+137%) et en Amérique Latine (+56%). Le Data Center Group (serveurs, stockage, logiciels et services) fait quant à lui l’objets de mesures permettant d’établir sa compétitivité à long terme explique le constructeur. Le renforcement des équipes commerciales, des investissements dans le channel, la refonte complète des lignes de produit, la mise en place d’une stratégie de marque ainsi que l’établissement de nouveaux partenariats font partie des mesures annoncées.