Le marché de serveurs dans la zone EMEA a fait une fameuse glissade au cours du quatrième trimestre 2016 si l’on en croit IDC. Le chiffre d’affaires de la région a reculé de 12,9% sur un an pour atteindre 3,4 milliards de dollars. En euros, le repli se limite à 11,7%. Avec un peu moins de 600.000 unités, la baisse des livraisons est de 4,7%. Ces résultats sont nettement plus mauvais que ceux affichés à l’échelon mondial, lesquels indiquent une baisse de 4,6% du chiffre d’affaires et de 3,5% des livraisons.

Côté matériel, ce sont les serveurs rack personnalisés et optimisés qui souffrent le plus avec des ventes en baisse de 38,1% en volume et de 39,9% en valeur. Avec 294.000 unités, les livraisons les plus importantes concernent le segment des serveurs racks standards optimisés, tandis que les livraisons des grands systèmes grimpent de 21,9% à 1.706 unités.

Chez les fournisseurs, HPE conserve la première place du Top 5 avec 33,9% de part de marché, mais enregistre tout de même une baisse de chiffre d’affaires de 11,9%. Dell conserve sa deuxième place et augmente sa part de marché qui passe en un an de 16,9% à 17,8% malgré une baisse des ventes de 8,1%. Le recul le plus important est enregistré par IBM qui voit son chiffre d’affaires s’effondrer de 33,7% et sa part de marché perdre 3,7 points à cause, indique l’analyste Michael Ceroici, du non rafraîchissement de ses serveurs « non-x86 ». Cela n’empêche pas Big Blue de rester sur la troisième marche du podium. Avec -18,9%, Lenovo enregistre lui aussi un fort recul de ses ventes, sa part de marché passant de 7,6% à 7,1%. C’est à la dernière place du Top 5 que l’on trouve le seul fournisseur qui sort gagnant du trimestre. Cisco, capte en effet 6,1% des ventes, ce qui lui assure un chiffre d’affaires en hausse de 2,8% et un gain de part de marché de 0,9 point.

Top 5 EMEA Vendor Revenues ($M)

Vendor 4Q15 Server Revenue 4Q15 Market Share 4Q16 Server Revenue 4Q16 Market Share 4Q15/4Q16 Revenue Growth HPE 1,314.2 33.5% 1,158.4 33.9% -11.9% Dell 661.7 16.9% 608.0 17.8% -8.1% IBM 603.5 15.4% 400.1 11.7% -33.7% Lenovo 299.4 7.6% 242.9 7.1% -18.9% Cisco 203.4 5.2% 209.0 6.1% 2.8% Others 843.9 21.5% 799.9 23.4% -5.2% Total 3,926.1 100.0% 3,418.4 100.0% -12.9%

Source: IDC Quarterly Server Tracker, 4Q16