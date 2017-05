PAD vient d’être validé par l’ICPF & PSI, seul organisme de certification des professionnels de la formation et du conseil, comme centre de formation expert des ventes indirectes. Agréé par le CNEFOP (Conseil National de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation Professionnelles), l’ICPF & PSI a vocation à attester des compétences professionnelles des organismes de formation et de leur capacité à satisfaire aux exigences de leurs clients. Cette certification ICPF & PSI est désormais le point de passage obligé des organismes de formation qui veulent que leurs cursus puissent être pris en charge par les OPCA, les organismes paritaires chargés de collecter les fonds dédiés à la formation professionnelle. À partir du 1er juillet, les centres de formations simplement agréés et non certifiés ne seront plus finançables par les OPCA.

Créé il y a treize ans par René Causse, PAD est spécialisé dans la formation des responsables ventes indirectes de l’IT.