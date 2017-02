Ford va investir 1 milliard de dollars au cours des cinq prochaines années dans Argo AI, une startup spécialisée, comme son nom l’indique, dans l’intelligence artificielle. Basée à Pittsburgh (Pennsylvanie), la société a été fondée par son CEO, Bryan Salesky, et son COO, Peter Rander, respectivement anciens responsables des divisions Véhicules Autonomes chez Google et Uber.

Argo AI, qui rassemble des roboticiens expérimentés et des ingénieurs travaillant en totale autonomie, de manière intégrée ou externalisée à Ford, a pour mission de développer un système de pilotage virtuel pour le véhicule autonome que la marque entend lancer d’ici 2021.

« La prochaine décennie sera marquée par l’automatisation de l’automobile, et les véhicules autonomes auront un impact aussi important sur la société que les lignes d’assemblages créées par Ford il y a 100 ans », explique dans un communiqué le CEO de Ford, Mark Fields. « Ford se développe aujourd’hui pour devenir un fournisseur d’automobiles et de mobilité. Nous pensons donc que l’investissement dans Argo AI créera une valeur significative pour nos actionnaires ».

L’équipe qui travaille actuellement au développement du système de pilotage automatique du constructeur pourra ainsi s’appuyer sur les compétences en robotique d’Argo AI. Ce partenariat devrait permettre de fournir le système du futur véhicule autonome Ford de niveau 4 (norme SAE).

Le constructeur continuera à diriger le développement des équipements et logiciels nécessaires à son véhicule autonome, tant en termes d’intégration des systèmes, de fabrication, de conception extérieure et intérieure, et de gestion de la politique réglementaire.

La prise de participation du pionnier de l’automobile fait de ce dernier l’actionnaire ultra majoritaire de la société. « D’un point de vue comptable, il s’agit d’une filiale », a d’ailleurs récemment déclaré Mark Fields à l’occasion d’une présentation à San Francisco. « Mais étant donné leur manière d’opérer et la structuration de leur conseil d’administration, ils ont beaucoup d’indépendance. » Une indépendance qui pourrait un jour déboucher, qui sait, sur une introduction en bourse, croit savoir The Verge.