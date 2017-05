Khazanah Nasional Berhad, le fonds d’investissement stratégique du gouvernement malaisien, a pris une participation minoritaire dans le capital de Sigfox. Il rejoint ainsi d’autres nouveaux actionnaires que sont le fonds Alto Invest (Versailles), Salesforce Ventures, Henri Seydoux, Swen Capital Partners (Paris), Tamer Group (Jeddah, Arabie Saoudite) et Total. Ces derniers avaient participé en novembre dernier à une levée de fonds de 150 millions d’euros, en compagnie des investisseurs historiques Bpifrance, Elliott Management, Intel Capital, Air Liquide, Idinvest Partners et IXO. Ce tour de table portait à 270 millions d’euros la totalité des fonds levés par Sigfox depuis sa création.

La valeur de l’investissement de Khazanah Nasional Berhad n’a pas été dévoilée. « Nous sommes fiers d’accueillir Khazanah comme investisseur. Cet investissement va aider Sigfox à poursuivre ses déploiements en Asie tandis que se créent de nouvelles opportunités pour l’entreprise », explique dans un communiqué le CEO de Sigfox, Ludovic Le Moan.

A ce jour, le réseau de l’opérateur IoT est présent dans 32 pays et a vocation à en couvrir 60 d’ici 2018, ce qui représente une population d’environ 562 millions d’individus. Basée à Labège près de Toulouse, la société fondée par Ludovic Le Moan et Christophe Fourtet possède des bureaux à Boston, Dubai, Madrid, Munich, Paris, San Francisco, Singapour et Tokyo.