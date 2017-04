La société de capital investissement Industries & Finances vient de racheter coup sur coup l’infogéreur cloud CetSi et de l’intégrateur Microsoft Dynamics 3Li Business Solutions. Dans les deux cas, son objectif affiché est d’en faire des plateformes de consolidation dans leur secteur d’activité.

« L’acquisition de CetSI s’inscrit dans le cadre d’un projet de build-up visant à créer un leader français sur le marché de l’infogérance Cloud et des infrastructures IT externalisées », écrit Industries & Finances dans un communiqué daté du 16 mars. La société créée en 1986 et basée à Nanterre est spécialisée dans l’infogérance et l’hébergement d’infrastructure sensibles et la fourniture de services télécoms pour une clientèle d’ETI et de grands comptes. Elle réalise 25 M€ de chiffre d’affaires annuel avec un effectif de 150 collaborateurs.

Le directeur général et fondateur, Olivier Poelaert, réinvestit aux côtés d’Industries & Finances, accompagné d’Alexandre Steiner, président, et des principaux managers de la société afin de faire de CetSi (Conseils et Systèmes informatiques) une « plateforme de regroupement du secteur de l’infogérance cloud ». Une stratégie qui sous-tend une politique de croissance externe visant à « poursuivre le maillage géographique, à renforcer les métiers, les produits et les services afin d’accompagner les clients dans l’intégralité de leur transformation digitale ».

Le dessein est le même pour l’intégrateur et éditeur 3Li Business Solutions spécialisé autour de l’environnement Microsoft Dynamics. Son acquisition « vise à faire de 3Li une plateforme de regroupement sectoriel », explique le communiqué d’Industries & Finances. Créée en 1995, la société 3Li Business Solutions développe des verticaux métiers pour les secteurs de la mode et du retail​, les exploitants agricoles et céréali​ers, la gestion du cycle de vie des équipements et la menuiserie industrielle​. La société réalise un chiffre d’affaires de 17,2 M€​ avec130 personnes réparties dans 9 agences en France et revendique 300 clients.

Là encore son président et fondateur, Patrick Thiéfine, et son directeur général, Thierry Cavaillé, réinvestissent dans le projet porté par Industries & Finances qui vise à « accélérer la croissance du groupe​ en lui donnant les moyens financiers, opérationnels et humains pour regrouper les acteurs Microsoft du marché de l’ERP et du CRM en France et à l’international ». La société de capital investissement envisage ainsi 4 à 5 acquisitions ​supplémentaires censées permettre « d’atteindre la taille critique recherchée dans l’univers de Microsoft Dynamics ».

Ces opérations sont respectivement le 6ème le 8ème investissement du fonds Industrie & Finance Investissements 3 levé en 2014 à hauteur de 135 M€ et le troisième et 4ème investissement dans le secteur du numérique.